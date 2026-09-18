ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಗಳನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ತೋರಿದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಲು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ನಗುತ್ತಾ ಕೈಬೀಸಿದ ಪೋಷಕರ ದೃಶ್ಯ ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ‘ನನ್ನ ಪೋಷಕರೇ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ’ ಎಂಬ ಖುಷಿ ಸೋಲಂಕಿ ಅವರ ಮಾತು ಹಲವರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ರೈಲು ಹೊರಟರೂ ಕೈಬೀಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ
ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಗಳನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಪೋಷಕರು ತೋರಿದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಲು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ನಗುತ್ತಾ ಕೈಬೀಸಿದ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ದೃಶ್ಯ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಖುಷಿ ಸೋಲಂಕಿ ಅವರು ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲು ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಅವರು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲು ಚಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ ಖುಷಿಯತ್ತ ನೋಡಿ ಕೈಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪನ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ವಿದಾಯದ ಕ್ಷಣ, ಅಮ್ಮನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ನಗು
ರೈಲು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪೋಷಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ನಗು ಮಾತ್ರ ಮಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಗಳು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಾಯಿ ರೈಲಿನತ್ತ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈಬೀಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ರೈಲು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಿದ ನಂತರವೂ ಇಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕದಲದೆ ಮಗಳನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದರು. ರೈಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಅವರ ವಿದಾಯ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು.
‘ನನ್ನ ಪೋಷಕರೇ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ’
ಈ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಖುಷಿ, “ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ನನ್ನನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ರೀತಿಯೇ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗಿನ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿದಾಯದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅಮ್ಮ ಕೈಬೀಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಪ್ಪ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ತಂದ ವಿಡಿಯೋ
“ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಡಿಯೋ ಇದು” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಅಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವುಕವಾಗಿ ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಟ್ಟ ವಿದಾಯದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಗು, ಒಂದು ಕೈಬೀಸು, ದೂರವಾಗುವ ರೈಲನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡುವ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಸರಳ, ಆದರೆ ಮನಮುಟ್ಟುವ ವಿದಾಯದ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.