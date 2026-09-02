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- ಅಜ್ಜಿ-ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದ ಟ್ರಿಕ್.. ಮೊಸರು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಇಡಿ.. ವಾರವಾದ್ರೂ ಹುಳಿಯಾಗಲ್ಲ
ಅಜ್ಜಿ-ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದ ಟ್ರಿಕ್.. ಮೊಸರು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಇಡಿ.. ವಾರವಾದ್ರೂ ಹುಳಿಯಾಗಲ್ಲ
Prevent curd from souring: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೊಸರು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊಸರನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೊಸರು ಹುಳಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅದ್ಭುತ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಅದ್ಭುತ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದ ಮೊಸರು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಳಿಯಾದ ಮೊಸರನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಇದನ್ನು ಎಸೆಯುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೊಸರು ಹುಳಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಹುಳಿಯಾದ ಮೊಸರನ್ನು ಮತ್ತೆ ರುಚಿಯಾಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್.
ಸಣ್ಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡು
ಸಣ್ಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡು
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದ ಮೊಸರನ್ನು ಎರಡು-ಮೂರು ದಿನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಆ ಮೊಸರಿನ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡನ್ನು(ಹಸಿ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ) ಹಾಕಿಡಿ. ಇದು ಮೊಸರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುಳಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹಾಲಿಗೆ ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕುವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡನ್ನು ಹಾಕಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೊಸರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಹುಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊಸರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರುಚಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಹುಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ
ಹೆಚ್ಚು ಹುಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ
ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೊಸರು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದ ಮೊಸರಿರಬಹುದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಹುಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ಚಮಚ ತಣ್ಣನೆಯ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ಹಾಲು ಅಥವಾ ತಾಜಾ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಲು ಮೊಸರಿನ ಅಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಮತ್ತೆ ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿ, ರುಚಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ
ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಳಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಅದನ್ನು ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಮಸ್ಲಿನ್ ಬಟ್ಟೆ(ಹಗುರವಾದ ಶುದ್ಧ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ)ಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೇತು ಹಾಕಿ. ಕೇವಲ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಮಾತ್ರ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಕೆನೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮೊಸರು ಹೊಸದರಂತೆ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆ
ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹುಳಿ ಮೊಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜಾ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆನೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಲಸ್ಸಿ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಮೊಸರು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಹುಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹುಳಿ ಮೊಸರನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ
ಹುಳಿ ಮೊಸರನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊಸರು ಅತಿಯಾಗಿ ಹುಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಢೋಕ್ಲಾ, ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿ. ಇದು ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಹುದುಗು ಬರಲು (Ferment) ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಗಳು ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಬಟೂರೆ ಅಥವಾ ಕುಲ್ಚಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸುವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ನೆನಪಿರಲಿ: ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಹೊರಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಬೇಗ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
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