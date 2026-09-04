- Home
- Life
- ದೇವರಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುವಿಗಿದೆ ಜಿರಳೆ ಓಡಿಸುವ ಪವರ್.. ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ವೆ
ದೇವರಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುವಿಗಿದೆ ಜಿರಳೆ ಓಡಿಸುವ ಪವರ್.. ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ವೆ
Camphor cockroach hack: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ದುಬಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವರಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುವಿನ ಘಾಟು ವಾಸನೆಯು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ.
ಘಾಟು ವಾಸನೆ
ಘಾಟು ವಾಸನೆ
ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟ ವಿಪರೀತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಸ್ಪ್ರೇಗಳ ಬದಲು, ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಬಳಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು. ಕರ್ಪೂರದ ಘಾಟು ವಾಸನೆಯು ಜಿರಳೆಗಳ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ಅವು ಮನೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಪೂರದ ಮನೆಮದ್ದು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ (Preparation Method)
ಕರ್ಪೂರದ ಮನೆಮದ್ದು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ (Preparation Method)
ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಈ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ..
ಮೊದಲು ಕರ್ಪೂರದ ಬಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.
ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಈ ಕರ್ಪೂರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು 4-5 ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಲವಂಗದ ಅಂಶ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ (Correct Way to Use)
ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ (Correct Way to Use)
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು?
ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಿಂಕ್, ಚರಂಡಿ ಪೈಪ್ಗಳ ಬಳಿ, ಕಪಾಟಿನ ಮೂಲೆಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಬಳಿ ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡಿ.
ಕರ್ಪೂರದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳು (Alternative Method)
ಕರ್ಪೂರದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳು (Alternative Method)
ನೀರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ..
ಕರ್ಪೂರದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಇರುವ ಕಪಾಟುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ಗಳ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದರ ವಾಸನೆಗೆ ಜಿರಳೆಗಳು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಜಿರಳೆಗಳು ಓಡಿಹೋಗಲು ಕಾರಣವೇನು? (Why It Works?)
ಜಿರಳೆಗಳು ಓಡಿಹೋಗಲು ಕಾರಣವೇನು? (Why It Works?)
ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಲವಂಗದ ವಾಸನೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಿತವೆನಿಸಿದರೂ, ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಘಾಟು ವಾಸನೆಯು ಜಿರಳೆಗಳ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಆ ಜಾಗದಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತವೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ (Important Note)
ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಎಟುಕದಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.