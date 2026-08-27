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ಹಲ್ಲಿ-ಜಿರಲೆ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮನೆಮದ್ದು!

ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿರಲೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ನಿಮಗಾಗಿ.

life Aug 27 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:archana creativty world Instagram
Kannada

ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ

ಮೊದಲು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ತೆಳುವಾದ ಸ್ಲೈಸ್‌ಗಳಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: archana creativty world Instagram
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ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹರಡಿ

ಈಗ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹರಡಿರಿ.

Image credits: archana creativty world Instagram
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ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬಳಸಿ

ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಉದುರಿಸಿ.

Image credits: archana creativty world Instagram
Kannada

ಅಚ್ಚಕಾರದಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಚ್ಚಕಾರದಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: archana creativty world Instagram
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ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು?

ಹಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿರಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ತಿರ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಕಪಾಟಿನ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡಿ.

Image credits: Getty
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ವಾಸನೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ!

ಈ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಬರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಸನೆಗೆ ಹಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿರಲೆಗಳು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲಿ-ಜಿರಲೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡಿ!

Image credits: archana creativty world Instagram

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