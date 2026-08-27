ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿರಲೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ನಿಮಗಾಗಿ.
ಮೊದಲು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ತೆಳುವಾದ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈಗ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹರಡಿರಿ.
ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಉದುರಿಸಿ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಚ್ಚಕಾರದಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿರಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ತಿರ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಕಪಾಟಿನ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡಿ.
ಈ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಬರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಸನೆಗೆ ಹಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿರಲೆಗಳು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲಿ-ಜಿರಲೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡಿ!
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