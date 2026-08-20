ಮನೆಯ ಡ್ರೈನೇಜ್ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ನ ಜಿರಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಮಾತ್ರೆ ಬಳಸುವ ವೈರಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕಿಚನ್ ಹೈಜೀನ್ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಅಂದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಡ್ರೈನೇಜ್ನಿಂದ ಬರುವ ದುರ್ವಾಸನೆ, ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು, ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಜಿರಳೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೆಲವರು ಮನೆಮದ್ದು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು, ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಹಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು, ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಡ್ರೈನೇಜ್ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
ಬಾತ್ರೂಮ್, ವಾಶ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್ನಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಡ್ರೈನೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಸ, ಕೂದಲು, ಆಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಕೊಳಕು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಡ್ರೈನೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಸಿಂಕ್ ಹಾಗೂ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಣಗಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳಂತೆ ಬಳಸುವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಲೀಚ್, ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬಾರದು. ಇಂತಹ ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ?
ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲ ಸಿಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೌಂಟರ್ಟಾಪ್, ಸಿಂಕ್ ಹಾಗೂ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡದೆ, ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕಸವನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಕ್ ಕೆಳಭಾಗ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳ ಮೂಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಜಿರಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ?
ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಡ್ರೈನೇಜ್ಗೆ ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಜಿರಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಗಡುವು ಮೀರಿದ ಔಷಧಿಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣ ಬದಲಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಾಗೆಯೇ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಸದಂತೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೈನೇಜ್ಗೆ ಎಸೆಯಬಾರದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಔಷಧಿ ವಿಲೇವಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಸಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಸ್ವಚ್ಛ ಮನೆಗೆ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಬೆಸ್ಟ್!
ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಡ್ರೈನೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಬದಲು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ.