ರೈಸ್ಬಾತ್ಗಳಿಗೆ, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿಯಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ
Quick kitchen hacks: ಅನ್ನ, ಪಲಾವ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೈಸ್ಬಾತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಡುಗೆ ಕೆಟ್ಟುಹೋಯಿತು ಎಂದು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಒಣ ಉಪ್ಪನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು, ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ಸೂಪರ್ ಕಿಚನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್
ಸೂಪರ್ ಕಿಚನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್
ಅನ್ನ ಅಥವಾ ರೈಸ್ಬಾತ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆಯಾಯ್ತಾ? ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮುದ್ದೆಯಾಗದಂತೆ ಉಪ್ಪು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸೂಪರ್ ಕಿಚನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್!
ಅಡುಗೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ!
ಅಡುಗೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ!
ಅನ್ನ, ಪಲಾವ್, ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಡುಗೆಯ ಮೂಡ್ ಹಾಳಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಈ ತಪ್ಪು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ!
ಈ ತಪ್ಪು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ!
ಬೆಂದ ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಒಣ ಉಪ್ಪನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉಪ್ಪು ಕರಗದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಗಂಟುಗಳಾಗಿ, ತಿನ್ನುವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಇಡೀ ಅನ್ನದ ರುಚಿಯನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಚಮಚ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಮಚದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹೀಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ
ಹೀಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ
ಕರಗಿಸಿದ ಈ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಮನಾಗಿ ಚಿಮುಕಿಸಿ. ನಂತರ ಸೌಟಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅನ್ನದ ಅಗುಳುಗಳು ತುಂಡಾಗದಂತೆ ಲಘುವಾಗಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
ಅನ್ನ ಮುದ್ದೆಯಾಗಲ್ಲ, ರುಚಿಯೂ ಕೆಡಲ್ಲ!
ಅನ್ನ ಮುದ್ದೆಯಾಗಲ್ಲ, ರುಚಿಯೂ ಕೆಡಲ್ಲ!
ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅನ್ನ ಮುದ್ದೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಗುಳುಗಳು ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನ್ನದ ಅಗುಳಿಗೂ ಉಪ್ಪು ಸಮನಾಗಿ ಹಿಡಿದು, ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ!
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