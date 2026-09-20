ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಅಡಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯರು; ವಿಮಾನದಿಂದ ಸೆರೆಯಾದ ವಿಸ್ಮಯ ದೃಶ್ಯ!
Amazon aerial footage viral: ಅಮೆಜಾನ್ನ ದಟ್ಟ ಮಳೆಕಾಡಿನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವೊಂದು ವಿಮಾನದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ!
ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಅದ್ಭುತ ಏರಿಯಲ್ (Aerial) ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು
ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಅದ್ಭುತ ಏರಿಯಲ್ (Aerial) ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು
ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಕಾಡು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್ (Amazon Rainforest) ದಟ್ಟಾರಣ್ಯದ ಆಳದಲ್ಲಿ, ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವೊಂದು (Settlement) ವಿಮಾನದಿಂದ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಏರಿಯಲ್ (Aerial) ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಹೇಗಿದೆ ಆ ನಿಗೂಢ ಹಳ್ಳಿ?
ಹೇಗಿದೆ ಆ ನಿಗೂಢ ಹಳ್ಳಿ?
ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಹರಡಿರುವ ಕಡು ಹಸಿರಿನ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ, ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸುಂದರವಾದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹುಲ್ಲಿನ ಮಾಡಿನ ಗುಡಿಸಲುಗಳು (Circular thatched structures) ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಜಾಗಗಳಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಸೋಂಕಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ.
ಆಧುನಿಕತೆಯಿಂದ ದೂರ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರ
ಆಧುನಿಕತೆಯಿಂದ ದೂರ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರ
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡುಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಆಧುನಿಕ ನಗರ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಇವರದ್ದು. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ, ಆಶ್ರಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇವರು ಕೇವಲ ಕಾಡನ್ನಷ್ಟೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇವರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಏಕೆ?
ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇವರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಏಕೆ?
ಈ ಅಪರೂಪದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಪರ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅರಣ್ಯನಾಶ, ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಹರಡುವ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೋಗಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಶೀತ ಅಥವಾ ಜ್ವರವೂ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನೇ ನಾಶಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅವರನ್ನು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಅವರನ್ನು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಈ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಜನರ ಸಹಜ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡಿ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ನಿಗೂಢ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ, ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಡುವುದು" ಎಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.