Leftover rice dosa recipe: ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ತಣ್ಣನೆಯ ಅನ್ನವನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ! ಕೇವಲ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದಲೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ, ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಗರಿಗರಿಯಾದ ರೈಸ್ ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನ ಉಳಿದುಹೋಗುವುದು. ಮರುದಿನ ಆ ತಣ್ಣಗಿನ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನಲೂ ಆಗದೆ, ಹಾಗಂತ ಎಸೆಯಲೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಗೃಹಿಣಿಯರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ! ಅದೇ ಅನ್ನದಿಂದ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ, ಗರಿಗರಿಯಾದ (ಕ್ರಿಸ್ಪಿ) ರೈಸ್ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಹಾರ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಉಳಿದ ಅನ್ನ - 1 ಕಪ್
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್
ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಮೊಸರು
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು (ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿ)
ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಚಮಚ
ತುರಿದ ಶುಂಠಿ - ಸ್ವಲ್ಪ (ಬೇಕಿದ್ದರೆ)
ಎಣ್ಣೆ - ದೋಸೆ ಬೇಯಿಸಲು
ನೀರು - ಹದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಪ್ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಲಘುವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ, ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣ
ದೋಸೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರಲು, ರುಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ತುರಿದ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಹದವಾಗಿ, ದೋಸೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಹೆಂಚಿಟ್ಟು (ತವಾ) ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಹೆಂಚು ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಉರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸೌಟಿನಿಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೆಳುವಾಗಿ ದೋಸೆ ಹೊಯ್ಯಿರಿ. ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ (ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್) ಬರುವವರೆಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ. (ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವವರು ನಾನ್ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾ ಬಳಸಬಹುದು).
ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ರೈಸ್ ದೋಸೆಯನ್ನು ಶೇಂಗಾ (ಕಡಲೆಕಾಯಿ) ಚಟ್ನಿ, ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಖಾರ-ಹುಳಿಯಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ರುಚಿ ಅಮೋಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿಯಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಉಳಿದ ಅನ್ನದ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಇನ್ನಷ್ಟು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರಲು (Extra Crispiness)
ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬುವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಚಮಚ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ (ಬಾಂಬೆ ರವೆ) ಸೇರಿಸಿದರೆ ದೋಸೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೆತ್ತಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹುಳಿ ಮೊಸರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು?
ಮೊಸರು ಹುಳಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಹೋಳು ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ) ಸೇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮಿಶ್ರಣದ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ ನೆನಪಿರಲಿ
ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ದೋಸೆ ದಪ್ಪವಾಗಿ ರಬ್ಬರ್ನಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾದರೆ ಹಂಚಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರವೆ ದೋಸೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾದ ಹದದಲ್ಲಿರಲಿ.
ಹಂಚಿನ (ತವಾ) ಬಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ದೋಸೆ ಬೇಗ ಸೀದುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೋಸೆ ಹೊಯ್ಯುವ ಮುನ್ನ ಹಂಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ, ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಹೋಳಿನಿಂದ ಒರೆಸಿ, ನಂತರ ಹಿಟ್ಟು ಹರಡಿ.
ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಡಿ (Medium Flame)
ದೋಸೆಯನ್ನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ. ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ (Medium flame) ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಭಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು, ಹೊರಭಾಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ
ದೋಸೆಗೆ ಕೇವಲ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಸವರಿದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯಂತಹ ಘಮಘಮಿಸುವ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ತಣ್ಣನೆಯ ಅನ್ನ ಬಳಸುವಾಗ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ಅನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಬಳಸಿ ರುಬ್ಬಿದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನುಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ.