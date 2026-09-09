Geyser safety tips: ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಗೀಸರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಇರುತ್ತಾ? ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ!
Geyser safety tips: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಗೀಸರ್ ಬಳಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಗೀಸರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ ಅಥವಾ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ದುರಂತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು!
ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು!
ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದು ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಮತ್ತು ಗೀಸರ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಹಿತವೆನಿಸಿದರೂ, ಗೀಸರ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೂ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೀಸರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವುದು, ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ತಗುಲುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
1. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ
ಹಾಗಾಗಿ, ಗೀಸರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
1. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ
ಬಹುತೇಕರು ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಗೀಸರ್ ಆನ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು. ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಗುಣವಿರುವುದರಿಂದ, ಗೀಸರ್ ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣ ವೈರಿಂಗ್ ದೋಷವಿದ್ದರೂ ಶವರ್ ಅಥವಾ ನಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರು ಕಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಆ ನಂತರವೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ.
2. 'ಆಟೋ ಕಟ್-ಆಫ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿ
2. 'ಆಟೋ ಕಟ್-ಆಫ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿ
ಅನೇಕರು ಗೀಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನೀರು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾದಾಗ ಉಗಿ (Steam) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಒಳಗಿನ ಒತ್ತಡ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಗೀಸರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರು ಕಾದ ತಕ್ಷಣ ತಾನಾಗಿಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವ 'ಆಟೋ ಕಟ್-ಆಫ್' (Auto Cut-off) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿರುವ ಗೀಸರ್ಗಳನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಿ.
3. ತಾಪಮಾನ 60 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು
3. ತಾಪಮಾನ 60 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು
ಗೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು (Thermostat) ಯಾವಾಗಲೂ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಉಳಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿನೀರು ಬಿದ್ದು ಮೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
4. ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಬಳಸುವವರು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ!
4. ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಬಳಸುವವರು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ!
ನೀವು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ-ಬೆಳಕು (Ventilation) ಇರಲೇಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ (Exhaust Fan) ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿ ಇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಅನಿಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಉರಿಯದಿದ್ದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ವಿಷಕಾರಿ 'ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್' ಅನಿಲವು ಬಾತ್ರೂಮ್ನೊಳಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
5. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
5. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪರಿಣಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಗೀಸರ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಗೀಸರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಜಮೆಯಾಗುವ ಉಪ್ಪು/ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತೆಗೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ನ 'ಅರ್ಥಿಂಗ್' (Earthing) ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
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