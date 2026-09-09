ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (HDL), ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL). ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 6 ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್, ಪಕೋಡದಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವು ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ತೂಕಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಹಂದಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮಟನ್ನಂತಹ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರ್ಗರ್, ಚಿಪ್ಸ್, ನಾಚೋಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ-ಟು-ಈಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವಿರುವ ಹಾಲನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಸೇವನೆ ಮಿತವಾಗಿರಲಿ.
ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಕಪ್ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಮಫಿನ್ಗಳಂತಹ ಬೇಕರಿ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನೀಕರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸಾಸೇಜ್, ಹಾಟ್ ಡಾಗ್ ಮತ್ತು ಬೇಕನ್ನಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು (additives) ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
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