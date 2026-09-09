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ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆರು ಆಹಾರಗಳು

ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (HDL), ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL). ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 6 ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

food Sep 09 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Getty
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ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು

ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್, ಪಕೋಡದಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವು ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ತೂಕಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

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ರೆಡ್ ಮೀಟ್

ಹಂದಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮಟನ್‌ನಂತಹ ರೆಡ್ ಮೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

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ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್

ಬರ್ಗರ್‌, ಚಿಪ್ಸ್, ನಾಚೋಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ-ಟು-ಈಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

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ಪೂರ್ಣ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶದ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವಿರುವ ಹಾಲನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಸೇವನೆ ಮಿತವಾಗಿರಲಿ.

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ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಕಪ್‌ಕೇಕ್, ಮಫಿನ್ಸ್

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಕಪ್‌ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಮಫಿನ್‌ಗಳಂತಹ ಬೇಕರಿ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನೀಕರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

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ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ

ಸಾಸೇಜ್, ಹಾಟ್ ಡಾಗ್ ಮತ್ತು ಬೇಕನ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು (additives) ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

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