Window condensation salt hack: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಇಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ! ಇದೇನೋ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಶರತ್ಕಾಲವು ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಋತುಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಗಣನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹವಾಮಾನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಯ ವಾತಾವರಣವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬ್ರಿಟನ್ನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ಹವಾಮಾನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು (Condensation) ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು.
ಏನಿದು ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ಕಂಡೆನ್ಸೇಶನ್?
ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿಯು ತಣ್ಣಗಿರುವ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಾಕಿದಾಗ, ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕಿಟಕಿಗಳ ಸುತ್ತ ಕಪ್ಪು ಬೂಸ್ಟು (Black mould) ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ಗದ ಪದಾರ್ಥ 'ಉಪ್ಪು' ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು.
ಉಪ್ಪು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ?
ಉಪ್ಪು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಆವಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಿಟಕಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಣದಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಇಡುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತೇವಾಂಶದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ
'ದಿ ಸ್ಪ್ರೂಸ್' (The Spruce) ಎಂಬ ಮನೆ ಸುಧಾರಣಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ.. "ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಉಪ್ಪಿನ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವು ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ."
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ, ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯ ತೇವಾಂಶದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ
ಕಿಟಕಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅದು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳು, ಬೂಸ್ಟು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥವಾದರೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಒಣದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯರು ಸಹ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು (Table salt) ತುಂಬಿಸಿ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಇಡಿ. ಉಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿಯಾಗತೊಡಗಿದಾಗ (clumping), ಅದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಆಗ ಆ ಉಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.