ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ತಿನ್ನೋಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
Good luck charm for money: ದಿನಬಳಕೆಯ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಜನಪ್ರಿಯ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್
ಜನಪ್ರಿಯ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Positive Energy) ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಫೆಂಗ್ಶುಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಫೆಂಗ್ಶುಯಿ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಸುತ್ತಿಡುವುದು' ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್ (ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ) ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಇಡುವುದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಇಡುವುದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಫೆಂಗ್ಶುಯಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ..
ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ದೈನಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಶಕ್ತಿ: ದಿನವಿಡೀ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ.
ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಶುಭ: ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಇದು ಶುಭ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಏಕೆ ಬಳಸಬೇಕು?
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಏಕೆ ಬಳಸಬೇಕು?
ಫೆಂಗ್ಶುಯಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದು 'ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ'ದಂತೆ (Energy shield) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ಇದು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಫೆಂಗ್ಶುಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿಗೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವ?
ಫೆಂಗ್ಶುಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿಗೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವ?
ಬಾದಾಮಿ ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬೀಜ.
ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ.
ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದ ಪ್ರತೀಕ.
ಇದರ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಒಳಗಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ.
ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗುವಂತೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್, ವಾಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ (ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ತಾಕದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ) ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಶುಭಕರ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ಫೆಂಗ್ಶುಯಿ ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಾಗಿ ಹಲವರು ಈ ಸರಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ).