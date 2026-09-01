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- Kitchen Hacks: ಪನೀರ್ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಮುನ್ನ ಈ 1 ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ… ವಾರ ಕಳೆದ್ರೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
Kitchen Hacks: ಪನೀರ್ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಮುನ್ನ ಈ 1 ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ… ವಾರ ಕಳೆದ್ರೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
Kitchen Hacks: ಉಳಿದ ಪನೀರ್ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಸರಿಯಾದ ಕಂಟೇನರ್, ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸರಳ ನೀರಿನ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ಪನೀರ್ನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬಹುದು. ಪನೀರ್ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಲು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಪನೀರ್ ಇಡುವ ಮುನ್ನ ಈ 1 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ಪನೀರ್ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆ, ಜಿಗುಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಪನೀರ್ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪನೀರ್ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವುದೇಕೆ?
ಪನೀರ್ ಒಂದು ತಾಜಾ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ಒಣಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಫ್ರಿಜ್ ಸಾಕಷ್ಟು ತಂಪಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪನೀರ್ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನ ತಾಪಮಾನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ
ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಫುಡ್-ಸೇಫ್ ಕಂಟೇನರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನಂತರ ಪನೀರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಕಂಟೇನರ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಫ್ರಿಜ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಈ 1 ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ!
ಪನೀರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದೇ ನೀರನ್ನು ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಪನೀರ್ನ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಕಂಟೇನರ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೀರು ಬದಲಿಸುವಾಗ ಕಂಟೇನರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಪನೀರ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಾದರೆ?
ಸ್ವಲ್ಪ ಪನೀರ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮರುದಿನವೇ ಬಳಸಬೇಕಾದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಒದ್ದೆಯಾದ ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಲಮಲ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಬಹುದು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬಹುದಾದ ಕಂಟೇನರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಪನೀರ್ನ ಮೇಲ್ಮೈ ಒಣಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ!
ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಪನೀರ್ ಸುತ್ತ ತೇವಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತೆರೆದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಆಹಾರಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಪನೀರ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬಹುದಾದ ಕಂಟೇನರ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪನೀರ್ ಹಾಳಾಗಿದೆಯೇ? ಹೀಗೆ ಗುರುತಿಸಿ
ಪನೀರ್ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ವಾಸನೆ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ತೀವ್ರವಾದ ಹುಳಿ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಪನೀರ್ ಜಿಗುಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಳದಿ, ಬೂದು ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪನೀರ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಸೆಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
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