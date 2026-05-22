Paneer 65 History: ಪನೀರ್ 65 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಈ ಫೇಮಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಶ್ನ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಜವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ 'ಪನೀರ್ 65' ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದರ ಸ್ಪೈಸಿ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ರುಚಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ಇದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ '65' ಯಾಕಿದೆ? ಬನ್ನಿ, ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಮಜವಾದ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪನೀರ್ 65ಗೆ '65' ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಪನೀರ್ 65 ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಚಿಕನ್ 65' ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಂತೆ. 1965ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬುಹಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಚಿಕನ್ 65' ಅನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆ ವರ್ಷದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ 'ಚಿಕನ್ 65' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಡಿಶ್ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು. ನಂತರ, ಇದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪನೀರ್, ಗೋಬಿ ಮತ್ತು ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೊಸ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 'ಪನೀರ್ 65' ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಪನೀರ್ 65 ಹೆಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಕಥೆಗಳು
ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪನೀರ್ 65 ತಯಾರಿಸಲು 65 ಬಗೆಯ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಾತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪನೀರ್ನ 65 ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ಸೇನೆಯ ಸೈನಿಕರಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಖಾದ್ಯವು ಮೆನು ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 65ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು 'ಚಿಕನ್ 65' ಮತ್ತು ನಂತರ 'ಪನೀರ್ 65' ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂತು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಪನೀರ್ 65 ಯಾಕಿಷ್ಟು ಫೇಮಸ್?
ಪನೀರ್ 65ರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಅದರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಫ್ಲೇವರ್. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪನೀರ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮೊಸರು, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮತ್ತು ಹಲವು ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದು, ಕೊನೆಗೆ ಕರಿಬೇವು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಾಸ್ ಜೊತೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದರ ರುಚಿ ಚಟ್-ಪಟ್ ಆಗಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಪನೀರ್ 65 ಕೇವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ.