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- ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಪಕ್ಕ ಈ 7 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಲೇಬೇಡಿ! ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು!
ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಪಕ್ಕ ಈ 7 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಲೇಬೇಡಿ! ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು!
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಬಳಿ, ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸ್ಟವ್ ಬಳಿ ಇಡಬಾರದ 7 ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸ್ಟವ್ ಸುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳು: ಅನುಕೂಲವೋ? ಅಪಾಯವೋ?
ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್, ಮಸಾಲಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ಟವೆಲ್ಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಟವ್ ಉರಿಯುವಾಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ 7 ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಸ್ಟವ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ?
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟವ್ಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ತಕ್ಷಣ ನೇರವಾಗಿ ಸುರಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಟವ್ ಉರಿಯುವಾಗ ಬರುವ ನಿರಂತರ ಶಾಖವು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟಲಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟಲಿಗೆ ತಗುಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಇದು ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟವ್ನಿಂದ ದೂರ, ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನೂ ಸ್ಟವ್ ಪಕ್ಕ ಇಡಬೇಡಿ!
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಗಳು, ಮುಚ್ಚಳಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಸುತ್ತ ಇಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಖ ತಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮೆತ್ತಗಾಗಿ, ಆಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಧಗಳು ಶಾಖಕ್ಕೆ ಕರಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸ್ಟವ್ನ ನೇರ ಶಾಖ ತಾಗದ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೌಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಟಿಶ್ಯೂ, ಕಿಚನ್ ಟವೆಲ್ ಸ್ಟವ್ ಬಳಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ!
ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯ ಕರವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದನ್ನು ಒರೆಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಸ್ಟವ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಕಾಗದದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲುತ್ತದೆ. ಸ್ಟವ್ ಉರಿಯುವಾಗ, ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿ ಕೂಡ ಕಾಗದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಡಿಲವಾಗಿರುವ ಕಿಚನ್ ಟವೆಲ್ಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಗುಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಟವ್ನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಸ್ಟವ್ಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರ ನೇತುಹಾಕಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
ಮರದ ಸೌಟು, ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್... ಇವೂ ಬೇಡ!
ಮರದ ಸೌಟುಗಳು, ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾಗಳು ಮತ್ತು ಕಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಂತಹ ಮರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಸ್ಟವ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನೇರ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಶಾಖವು ಮರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು, ಒಣಗಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ, ಬಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಾಗುವ ಮರದ ಸೌಟಿನ ತುದಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಆ ವಾಸನೆ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಬಹುದು. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ತಗುಲಿದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ. ಈ ಮರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಟವ್ನಿಂದ ದೂರ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶೇಖರಣಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಮಸಾಲಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ರಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರಬಾರದು!
ಮಸಾಲಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು, ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಕವರ್ಗಳು, ಕಾಗದದ ಚೀಲಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ರಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಬಳಿ ರಾಶಿ ಹಾಕುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲುತ್ತದೆ. ಉರಿಯುವ ಜ್ವಾಲೆಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಬರ್ನರ್ ಬಳಿ ಇವುಗಳಿದ್ದಾಗ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ ಬಳಸುವ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಡಬ್ಬಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ಕಾಗದ ಅಥವಾ ರಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ. 'ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವುದು' ಮತ್ತು 'ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು' ಎಂಬುದರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ.
ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇಗಳಂತಹ ಏರೋಸಾಲ್ ವಸ್ತುಗಳಾ? ಖಂಡಿತ ಬೇಡ!
ಕೆಲವು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಒತ್ತಡವಿರುವ ಏರೋಸಾಲ್ ಕಂಟೇನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಒತ್ತಡವಿರುವ ಕಂಟೇನರ್ಗಳನ್ನು ಶಾಖದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಸ್ಟವ್ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು ಬಳಸುವಾಗ, ಏರೋಸಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಶಾಖ ತಾಗುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಯ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಒಳಗಿರುವ ಅನಿಲ ಹಿಗ್ಗಬಹುದು. ಇದು ಗಂಭೀರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
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