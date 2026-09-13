ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಬೇಕು? ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವೇ?
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ರಂಜಕದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಚಿಯಾ ಬೀಜ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ರಂಜಕದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಲ್ಫಾ-ಲಿನೋಲೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸತ್ತೆ
ಜೆಲ್ ರೂಪದ ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ವೇಗವಾಗಿ ಏರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಲಬದ್ದತೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಸೂಪರ್ಫುಡ್. ನೆನೆಸಿದ ಚಿಯಾ ಬೀಜದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ
ಚಿಯಾ ಬೀಜದ ನೀರು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಊಟದ ನಂತರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ರಂಜಕದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಬೇಕು?
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ತುಂಬಾ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್, ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಅನುಮಾನ.
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು, 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದರೆ ಸಾಕು. 1 ಚಮಚ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು 3 ಚಮಚ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಟರೆ, ಬೀಜಗಳು ದ್ರವವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಜೆಲ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
30 ನಿಮಿಷ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದರೆ ಬೆಸ್ಟ್
ಇವುಗಳನ್ನು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ 30 ನಿಮಿಷದಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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