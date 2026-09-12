ಗಂಡನ ಗೊರಕೆ ಕೇವಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಶಬ್ದವಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವವರ ನಿದ್ರೆ ಕದಡಿದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯಾಸ, ತಲೆನೋವು, ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಷ್ಟ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಂಗಾತಿಯ ಜೋರಾದ ಗೊರಕೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಪದೇಪದೇ ನಿದ್ರೆ ಕದಡುವುದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವವರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ, ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಷ್ಟ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದಂಪತಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಇಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಸಂಗಾತಿ ಮಾಡುವ ಜೋರಾದ ಗೊರಕೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವವರ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆ ಪದೇಪದೇ ಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಕದಡುವುದರಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವವರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯಾಸ, ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಷ್ಟ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮರೆವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದಂಪತಿಯ ನಡುವೆ ಅನಗತ್ಯ ಮನಸ್ತಾಪ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊರಕೆ ‘ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ’ದಂತಹ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಗೊರಕೆ ಕೇವಲ ಶಬ್ದವಲ್ಲ
ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೋರಾದ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಪದೇಪದೇ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ತಲೆನೋವು, ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಾ?
ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬಹುದು. ಉಸಿರಾಟದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಕಂಪಿಸುವುದರಿಂದ ಗೊರಕೆ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಬ್ದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಭಂಗವಾಗುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಸಹಜ ನಿದ್ರಾ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಮರೆವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನುಭವಿಸುವ ‘ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್’ನಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಂಕು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ದಂಪತಿಯ ನಡುವೆ ಅನಗತ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಪರಿಹಾರವೇನು? ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಯಾವಾಗ ಅಗತ್ಯ?
ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಗೊರಕೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಹಾಗಾಗಿ ಗೊರಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯ ವೇಳೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ, ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪದೇಪದೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಗಂಟಲು (ENT) ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಸಂಗಾತಿಯ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ಸೂಕ್ತ ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.