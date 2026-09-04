Best Flour for Roti: ಗೋಧಿ, ಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಮೈದಾ... ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಿಟ್ಟು ಯಾವುದು? ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಮಟ್ಟ ಏರದಂತೆ ತಡೆದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೊಟ್ಟಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ.. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿಯ ಡಿನ್ನರ್ವರೆಗೆ, ನಾವು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದರ ಮೂಲಕ ಡಾ. ಸಲೀಮ್ ಜೈದಿ ಅವರು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಹಿಟ್ಟು, ನೀವು ಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತೀರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜೋಳ ಅಥವಾ ಸಜ್ಜೆಯಂತಹ (ಬಾಜ್ರಾ) ಹಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಹಿಟ್ಟು ಯಾವುದು? ವೈದ್ಯರು 5 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟು ಯಾವುದು?
ನಂಬರ್ 5- ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದು 'ಮೈದಾ'
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಡಾ. ಸಲೀಮ್ ಮೈದಾವನ್ನು 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಫೈಬರ್ (ನಾರಿನಂಶ) ಆಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು (ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್) ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಮೈದಾದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದಿರುವುದೇ ಒಳಿತು.
ನಂಬರ್ 4- ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು
ವೈದ್ಯರು 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮೈದಾಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರಿಫೈಂಡ್ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೂಸಿಯನ್ನು (ಹೊಟ್ಟು/ಚೋಕರ್) ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ (ಶುಗರ್) ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ.
ನಂಬರ್ 3- ಸಜ್ಜೆ (ಬಾಜ್ರಾ) ಮತ್ತು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು
ಸಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಫೈಬರ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಗ್ಲುಟೆನ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ (gluten free) ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಜ್ಜೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನಂಬರ್ 2- ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು (ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು)
ಡಾ. ಸಲೀಮ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಂಬರ್ 1- ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಹಿಟ್ಟು ರಾಗಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಬ್ಸ್ (ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್) ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಟ್. ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಎರಡೂ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೃತ್ತಿಪರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.