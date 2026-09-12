ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಮುಖ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದುಬಾರಿ ಸ್ಕಿನ್ಕೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗೆ
ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಚರ್ಮವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಆ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ, ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ರೈಸ್ ವಾಟರ್ ರೆಡಿ.
ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ, ಹತ್ತಿ (ಕಾಟನ್) ಬಳಸಿ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇಡಬೇಕು?
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸಬಹುದೇ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈಸ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಹುಳಿ ಬಂದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬಾರದು. ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
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