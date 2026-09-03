ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಅವರ ಅಸಲಿ ಹೆಸರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಟಿಯೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸರ್ನೇಮ್ ಬಳಸದೇ ಇರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಈ ನಟಿ, ನಾನಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ‘ಅಲಾ ಮೊದಲಾಗಿಂದಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್, ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಅವರ ಅಸಲಿ ಹೆಸರು ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಅಲ್ಲವಂತೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಟಿಯೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. “ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಮಲಯಾಳಿ ಹುಡುಗಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಅಸಲಿ ಹೆಸರು ಎನ್.ಎಸ್. ನಿತ್ಯ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ನಟನೆಯ ‘ತಿರುಚಿತ್ರಂಬಲಂ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್, ಇದೀಗ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಯ್ಯರ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಮೆನನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ಗುರುತು ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದು ನಿತ್ಯಾ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತಂತೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ‘ಎನ್.ಎಸ್. ನಿತ್ಯ’ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ‘ಎನ್’ ಎಂಬುದು ತಾಯಿ ನಳಿನಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದ್ದು, ‘ಎಸ್’ ಎಂಬುದು ತಂದೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ‘ಎನ್.ಎಸ್. ನಿತ್ಯ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರು ಇದೇ ಎಂದು ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. “ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸರ್ನೇಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಜಾತಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನಿತ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಆಕ್ಟಿವ್
ಆದರೆ ವೃತ್ತಿರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ‘ಮೆನನ್’ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಎನ್.ಎಸ್. ನಿತ್ಯ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ‘ಮೆನನ್’ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ನಟಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ತಾನು ಮಲಯಾಳಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ‘ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್’ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಿತ್ಯಾ, ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್, ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.