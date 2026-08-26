Kollywood Actor Rajinikanth ಅವರ ಪಕ್ಕವೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ನಟಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣದ ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಯಾದು, ‘ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಫ್ಯಾನ್ಗರ್ಲ್ ಕ್ಷಣವೊಂದು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೆಲ್ಫಿ ಮೂಲಕ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿರುವ ಕಯಾದು, ತಮ್ಮ ಸಂತಸವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕಯಾದು, ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾವು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ವಿಚಾರವೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. 1991ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ‘ದಳಪತಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ‘ಸುಂದರಿ’ ಹಾಡು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು ಎಂದು ನಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಇದು ಇನ್ನೂ ಕನಸಿನಂತಿದೆ!’
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸೆಲ್ಫಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಯಾದು, ತಾವು ಇನ್ನೂ ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ! ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾನು, ಹೇಗೋ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯಿತು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಡೆದದ್ದು ಎಂದು ಇನ್ನೂ ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಯಾದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವೊಂದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷ ನೆನಪಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂದು ಕಯಾದು ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದಲೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ‘ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಗರ್ಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್’ ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ!
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಖುಷಿಯಲ್ಲೇ ಕಯಾದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಸೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ಷಣ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸೆಲ್ಫಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಯಾದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ನಾನು ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ತಮ್ಮದೇ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಾವೇ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಾದು!
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿಯ ನಡುವೆಯೇ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕರಿಯರ್ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಕಯಾದು, ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿ ಅಭಿನಯದ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಇಧಯಂ ಮುರಳಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ‘ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್’, ‘ಸೂರ್ಯ 48’, ‘ಐ ಆ್ಯಮ್ ಗೇಮ್’ ಹಾಗೂ ‘ಮಂಜನತ್ತಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ.
‘ಜೈಲರ್ 2’ ಜೊತೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯುಸಿ!
ಇತ್ತ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಡ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಸಿಂಗಲ್ ‘ಅಲ ಬೊಲೆಲೋ’ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ವೇಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಶ್ವತ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಧರ್ಮನ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ರನ್ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ರಾಜ್ ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಮುಂದೆ ನೆಲ್ಸನ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕಯಾದು ಜೀವನದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಫ್ಯಾನ್ಗರ್ಲ್ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.