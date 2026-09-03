Kannada

ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

tv-talk Sep 03 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Instagram
Kannada

ಅನುಪಮಾ ಮನೆಯ ಹಬ್ಬ

ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದು, ನಟಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಜೊತೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಮಗಳ ಜೊತೆ ನೇಹಾ ಗೌಡ

ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುವ ನೇಹಾ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಇಶಿತಾ ಜೊತೆ ಮುರುಗಾ

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿಗಳಾದ ಇಶಿತಾ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮುರುಗಾನಂದ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram
Kannada

ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಮಾಳಾವಿಕಾ

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯರಾದ ಶೃತಿ ಹಾಗೂ ಮಾಳಾವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್ ಕೂಡ ಅನುಪಮಾ ಮನೆಯ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram
Kannada

ಕಿರುತೆರೆಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು

ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್, ರಾಘವ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಅನುಪಮಾ ಮನೆಯ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

Image credits: Instagram
Kannada

ತಂಗಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್

ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುವಾಗ ತಂಗಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾವ ಫೋಟೊದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಜನ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್

ಇನ್ನು ಅನುಪಮಾ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಇಬ್ಬರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅನುಪಮಾ ಮನೆಯ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುವುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬಿಟ್ರಿ

ಜನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೋಸ್ತ್ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೃಷಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇಮೋಜಿ ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ?

ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ, ಇದೆಷ್ಟು ನಿಜಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

Image credits: Instagram

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