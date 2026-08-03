ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅವರ 'ಲೆನಿನ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಓಟಿಟಿಗೆ ಬರುವ ಸಮಯ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿದೆ.
ಯುವ ನಟ ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಏಜೆಂಟ್' ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಪ್ ನಂತರ, 'ಲೆನಿನ್' ಸಿನಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡಿದೆ. ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ರಾಯಲಸೀಮಾ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ, ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಈ 100 ಕೋಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಓಟಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಓಡಿದ 'ಲೆನಿನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 'ಜೀ5' (ZEE5) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುನಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ ದಿನವೇ 16.7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ 'ಲೆನಿನ್', ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 88 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿತು. ಅಖಿಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ 100 ಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಅಖಿಲ್, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲಸೀಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಈ ಕಥೆಗಾಗಿ ಗೆಟಪ್, ಬಾಡಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಸ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪವರ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ನಟನೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದಲೂ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಲೆನಿನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗತಿಗಳು
ಮುರಳಿ ಕಿಶೋರ್ ಅಬ್ಬೂರು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ್ ಜೊತೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್. ತಮನ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ (BGM) ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮನಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಸಿತಾರಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯದೇವರ ನಾಗವಂಶಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.