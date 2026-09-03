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- ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸ್ಪೆಷಲ್! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ ಈ 5 ಜನಪ್ರಿಯ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸ್ಪೆಷಲ್! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ ಈ 5 ಜನಪ್ರಿಯ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
Krishna Janmashtami: ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ್ಯದ ಕುಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ, ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನೀವೂ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ ಲೀಲೆ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ, ಈ ಆನಿಮೇಶನ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ.
ಕೃಷ್ಣನ ಆನಿಮೇಶನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಪುರುಷ. ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕದಿಯುವುದು, ಕುಚೇಷ್ಟೆಗಳು, ಗೋಕುಲ-ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ದಿನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಲೀಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಚೇಷ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ, ಈ ಆನಿಮೇಟೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.
ಲಿಟಲ್ ಕೃಷ್ಣ
ಈ ಜನಪ್ರಿಯ 3D ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಟಿವಿ ಸೀರೀಸ್ ನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಕಾನ್ನ ದಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಈ ಸೀರೀಸ್ ಮೊದಲು 2009 ರಲ್ಲಿ ನಿಕೆಲೋಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸರಣಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪಠಣವು ಸುಮಧುರವಾಗಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೃಷ್ಣ ಔರ್ ಕಂಸ್
2012 ರಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ 3D ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಂಸನ ವಧೆಯವರೆಗಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ "ಅನ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಜಯ" ಮತ್ತು "ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯ"ದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ
ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಣ್ಣ ಬಲರಾಮರ ಬಾಲ್ಯದ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಆಕ್ಷನ್, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂತು ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನು ಎದುರಿಸುವ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 21
ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಟಿವಿ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಥೆ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ದುಷ್ಟ ರಾಜ ಕಂಸನು ಮಥುರಾ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ (ಶಾಲೆ) ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕನಿಷ್ಕನಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕ್ರಿಸ್ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಚೇಷ್ಟೆಯ ಮಗುವಿನಂತೆ ಅದೇ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ಕೊಳಲು ಮತ್ತು ನವಿಲು ಗರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕನಿಷ್ಕ ಮತ್ತು ಅವನ ದುಷ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಥೆ.
ಕೃಷ್ಣ: ದಿ ಮಖನ್ ಚೋರ್
ಛೋಟಾ ಭೀಮ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಖನ್ ಚೋರ್: ಗ್ರೀನ್ ಗೋಲ್ಡ್, ‘ಕೃಷ್ಣ: ದಿ ಮಖನ್ ಚೋರ್’ ಎಂಬ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ, ಇದು ಕಂಸ ಕಳುಹಿಸಿದ ರಾಕ್ಷಸರೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
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