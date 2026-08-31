Horror Movies: 5 ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮಲಗೋಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ!
ಈ ಲೇಖನವು ಐದು ಭಯಾನಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ದೆವ್ವ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯಗಳ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮಲಗಲು ಭಯಪಡುವಷ್ಟು ಹೆದರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
Horror Movies
ದೆವ್ವ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು, ಶಾಪ, ಆತ್ಮಗಳು. ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಈ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮಲಗೋಕೆ ಖಂಡಿತಾ ಭಯಪಡುತ್ತೀರಿ!
ಇಶಾ
ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಗೂಢ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳೇ ಈ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನ ಕಥಾವಸ್ತು. ತ್ರಿಗುಣ್, ಹೆಬ್ಬಾ ಪಟೇಲ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನ್ನೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಭೂತಕಾಲಂ
ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನ ಸಾವಿನ ನಂತರ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ ವಾಸಿಸುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೆವ್ವ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಭ್ರಮೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ರೇವತಿ ಮತ್ತು ಶೇನ್ ನಿಗಮ್ ನಟನೆಯ ಈ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಸದಾಶಿವನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ತುಂಬಾಡ್
ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಮ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆ, ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ. ಹಸ್ಟರ್ ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ಜೀವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಧಿಯ ಸುತ್ತ ಈ ಕಥೆ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ವಿನಾಯಕ್, ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನ ದುರಾಸೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ನಿಧಿಯ ಹಿಂದಿರುವ ಭಯಾನಕ ಸತ್ಯವೂ ಅವನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣ, ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕಳಿಂಗ
ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾಯಕ, ಭಯಾನಕ ರಹಸ್ಯವೊಂದರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಆ ಸ್ಥಳದ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ತೆಲುಗು ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಧ್ರುವ ವಾಯು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಗ್ಯಾ ನಯನ್, ಆಡುಕಳಂ ನರೇನ್ ಸಹ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮಸೂದ
ನೀಲಂ ತನ್ನ ಮಗಳು ನಾಜಿಯಾ ಜೊತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಾಜಿಯಾಳ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮವೊಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂತರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕೊಲೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಈ ತೆಲುಗು ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
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