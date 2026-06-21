Yash Movies: ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಯಶ್, ತಮ್ಮ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2026-27ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್ ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್, ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ, ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಘೋಷಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡದ ಯಶ್, ಇದೀಗ 2026 ಮತ್ತು 2027ರಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದರಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರೋಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಯಶ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ವರ್ಷಗಳಾಗಲಿವೆ.
ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಯಶ್
ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇಯ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಯಶ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. "ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ... #Toxic ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026 ರಿಂದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ," ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ಓಬೆರಾಯ್ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಟಾರ್ ಟೊವಿನೋ ಥಾಮಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಕೆಜಿಎಫ್ 3' ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಯಶ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ 'ಕೆಜಿಎಫ್'ನ ಮೂರನೇ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕಥೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದರ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
'ರಾಮಾಯಣ ಪಾರ್ಟ್ 1' ರಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್
ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಮಾಯಣ ಪಾರ್ಟ್ 1' ರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆಯಂತೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಪಾತ್ರವೇ ಕಥೆಗೆ ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, ಯಶ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರೂ ಹೌದು. ಈ ಚಿತ್ರ 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
'ರಾಮಾಯಣ ಪಾರ್ಟ್ 2' ರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
'ರಾಮಾಯಣ ಪಾರ್ಟ್ 2' ರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರವಿ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಯಶ್ರ ಸೈನ್ಸ್-ಫಿಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಎಸ್. ಮಿತ್ರನ್ ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಸೈನ್ಸ್-ಫಿಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಶ್ಗೆ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ.
'ಕಿರಾತಕ' ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಕಥೆಯೇನು?
ಜುಲೈ 2018ರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ 'ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕಿರಾತಕ' ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು 2011ರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ 'ಕಿರಾತಕ'ದ ಸೀಕ್ವೆಲ್. ಮೊದಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಯಣ್ಣ ಅವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ.