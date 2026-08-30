ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಳಿ ಶಿಫಾನ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು 78 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ, ವಜ್ರಖಚಿತ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸರಳ ಉಡುಗೆಯೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಡಿಸೈನರ್ ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎರಡೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಿಳಿತಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಉಡುಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಶಿಫಾನ್ ಸೀರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತೆ ಇತ್ತು. ಈ ಸೀರೆ ಅವರ ಮೈಮಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದ ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ರೀತಿ 'ಕೇಪ್' ತರಹದ ಲುಕ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ, ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಆಕರ್ಷಕ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿತ್ತು.

ಕಾರ್ಸೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್

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ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ್ದು ಕಿಯಾರಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಸೆಟ್ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಲೌಸ್. ಆಕರ್ಷಕವಾದ 'ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ ನೆಕ್‌ಲೈನ್' ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಬ್ಲೌಸ್, ಇಡೀ ಉಡುಗೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬ್ಲೌಸ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, ಸೀರೆಯ ಹಗುರವಾದ ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಆಯಾಮ ನೀಡಿತ್ತು.

ಈ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಸೀರೆಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಲುಕ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಕಿಯಾರಾ ಈ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

78 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು ಶೋಸ್ಟಾಪರ್

ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಈ ಲುಕ್‌ನ ನಿಜವಾದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ನೆಕ್ಲೇಸ್. ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ 78 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಮಾ ದೇಶದ ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳನ್ನು (ರೂಬಿ) ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಈ ಹರಳುಗಳು, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು.

ಈ ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳ ಸುತ್ತ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೂವಿನ ಎಲೆಗಳಂತಹ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿ ಶಿಫಾನ್ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ವಜ್ರಖಚಿತ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.