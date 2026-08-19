Kiara Advani: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಪಯಣದ ಕುರಿತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಬರಹವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಪಯಣದ ಕುರಿತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಬರಹವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ನನಗೆ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಸಿತು!
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಿಯಾರಾ, ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಪಾತ್ರ, ಹೊಸ ಸೆಟ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಿರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಿಯಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇರಲು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಯಣದಲ್ಲಿರುವ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿತು’ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ‘ಯೆಸ್’ ಹೇಳಬೇಕು!
ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಕಿಯಾರಾ, ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಪಡಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ‘ಯೆಸ್’ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ತಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೌದು ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಪಯಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು’ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಹೊಸ ಸಾಹಸಗಳು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಧುಮುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉತ್ಸಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಯಾರಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ‘ನಾದಿಯಾ’!
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಾದಿಯಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಈಗಾಗಲೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಿಯಾರಾ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಯನತಾರಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26ಕ್ಕೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ರಿಲೀಸ್!
‘KGF’ ಸರಣಿಯ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಿಯಾರಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಭಾವುಕ ಬರಹ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಗನಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.