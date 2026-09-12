ನಟ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಹಳೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ವೊಂದು ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಮೋಹನ್ ಬಾಬುಗೆ ‘ಪೊಗರು’ ಇದೆ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕಿಂಗ್ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ನೇರ ನುಡಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಾನೇ ಫೇಮಸ್. ಎದುರಲ್ಲಿ ಎಂಥವರೇ ಇರಲಿ, ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಲೆಳೆಯುವುದು, ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.

ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ, 'ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಗರ್ವ, ಅವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಟ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ... ಅದು ನಿಜ ಕೂಡ!' ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ರಾಜಮೌಳಿ ಮಾತಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿದರು. ರಾಜಮೌಳಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ತಮ್ಮದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಪಂಚ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ತನಗೆ ಪೊಗರು ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಹಳೆಯ ನೆನಪೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

'ರಾಜಮೌಳಿ ನನಗೆ ಪೊಗರು ಅಂದ. ಏನಯ್ಯಾ ರಾಜಮೌಳಿ... ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ಪೊಗರು, ನಿಮ್ಮ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಪೊಗರು, ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ. ಸತತ ಹಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಹಳೆಯ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ‘ಸಿಂಹಬಲುಡು’ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.

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ಆಗಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಸತತ ಹಿಟ್ ನೀಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಗರು ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ (ತಮಾಷೆಯಾಗಿ) ಇದ್ದರು. ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕಣ್ಣು ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೋದಂಡರಾಮಿರೆಡ್ಡಿಗೆ 'ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕಿ ಶಾಟ್ಸ್ ಬೇಡ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಲು ಹೇಳು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಭಯಂಕರ ರಿಸ್ಕಿಯಾದ ಶಾಟ್ ಇಟ್ಟರು.

ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ

'ಏನ್ರೀ! ಇಷ್ಟು ರಿಸ್ಕಿ ಶಾಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ?' ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, 'ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾ? ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವಾ?' ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ವಿಗ್ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಾಡಿ, 'ಹೋಗಯ್ಯಾ... ನೀನು ನನಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಡ! ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ' ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದೆ. ನಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿದ್ನೋ, ವಿಗ್ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿದ್ನೋ ಅವರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ!" ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರು.