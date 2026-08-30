ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಟಿ ಪ್ರೇಮಾ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿತು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಟಿ ಪ್ರೇಮಾ, ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಕೊಂಚ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ‘ದೇವಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಂತರ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಇರುವ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವದಂತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಚ್ಛೇದನ, ಎರಡನೇ ಮದುವೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಕುರಿತ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದವರೆಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದ ಪ್ರೇಮಾ
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪ್ರೇಮಾ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಆ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಆಧಾರರಹಿತ ವದಂತಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯಾಂಶವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ, ಮಮತಾ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಹಾಗೂ ಗೌತಮಿ ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಪ್ರೇಮಾ, ತಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೇವಲ ವದಂತಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸಿವೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿತು ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಪ್ರೇಮಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೂಡ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ. ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗುವ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮುಕ್ತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಮಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ ಕಥೆ
ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರೇಮಾ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಟೂರಿಸಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದಲೇ ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ತಾವು ನಟಿಯಾಗುವುದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಡ್ರೈವರ್ ಮಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದಳು ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಆಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರೇಮಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಮಾತು ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ!
ತಂದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಾಯಕಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಾಯಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರೇಮಾ
ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರೇಮಾ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹೋದರಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹಿಂದೆ ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ತಮಗೆ ಸದಾ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ
ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ, ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತು. ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಸರಳ ಜೀವನವೇ ಇಷ್ಟ!
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆದ ನಂತರ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಮಗಳಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕುವುದೇ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂತೋಷ ಮುಖ್ಯ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರೇಮಾ ಅವರ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಟಿ ಪ್ರೇಮಾ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವದಂತಿ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಕುರಿತ ತಮ್ಮ ಸರಳ ನಿಲುವಿನವರೆಗೆ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.