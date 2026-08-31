ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ನಮಿತಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ತಲೆಗೇರಿದ್ದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾರನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ನಮಿತಾ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪ್ರಭಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಹನಟಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದ ಕೆಲಕಾಲ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ನಮಿತಾ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು, ಯಾರನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನನಗೆ ಗರ್ವ ತಲೆಗೇರಿತ್ತು'
ನಮಿತಾ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. "ನಾನು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾಗಿತ್ತು. ಏಕಾಏಕಿ ಸಿಕ್ಕ ಖ್ಯಾತಿ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಗರ್ವವನ್ನು ತುಂಬಿತ್ತು. ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಮಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಾರಣ, ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ 'ನಾನು ವಿಶೇಷ' ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಮನೋಭಾವವೇ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಈ ವರ್ತನೆ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು'
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ನಮಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಹಲವರು, 'ನಿನ್ನ ವರ್ತನೆ ಹೀಗೆಯೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಆ ಸಮಯದ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹನಟರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೂನಿಯರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಮಿತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು, ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಬದಲಾಗುವಂತೆ ಹಲವು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಗಿದ್ದ ನಮಿತಾ
2000ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಮಿತಾ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊತೆ 'ಜೆಮಿನಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಮಿತಾ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ 'ಬಿಲ್ಲಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ 'ಸೊಂತಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ 'ನೀಲಕಂಠ', ಹೂ' ಹಾಗೂ 'ಇಂದ್ರ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.
ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟ್ರಿ
ನಮಿತಾ 1981ರ ಮೇ 10ರಂದು ಗುಜರಾತ್ನ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 1998ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಸೂರತ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ 2001ರ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೀನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮಿತಾ ಮೂರನೇ ರನ್ನರ್ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು.
ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ನಮಿತಾ, ಬಳಿಕ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹಾಜರಾದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅವರು, 'ಸೊಂತಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ನಮಿತಾ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ತಲೆಗೆ ಏರಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬದಲಾಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.