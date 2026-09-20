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- ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಐವರು ಪತಿಗಳು.. ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ರಕ್ತ: ಈ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ಗಿರ್ರ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ!
ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಐವರು ಪತಿಗಳು.. ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ರಕ್ತ: ಈ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ಗಿರ್ರ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ!
‘ಪಾಂಚಾಲಿ’ ಎಂಬ ತಮಿಳು ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ದ್ರೌಪದಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಐವರು ಪತಿಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆ
OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾರವೂ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಟಾಕ್ ಶೋಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು OTTಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್, ಹಾರರ್ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾನರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ಸೀರಿಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
ಮಹಾಭಾರತದ ದ್ರೌಪದಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ
ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸೀರಿಸ್ವೊಂದು OTTಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರೇ ‘ಪಾಂಚಾಲಿ’. ಹೆಸರಿನಂತೆ ಮಹಾಭಾರತದ ದ್ರೌಪದಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ತಮಿಳು ಸೀರಿಸ್, ತನ್ನ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಐವರು ಪತಿಗಳಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಕಥೆ
‘ಪಾಂಚಾಲಿ’ ಸೀರಿಸ್ನ ಕಥೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಐವರು ಪತಿಗಳ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಐವರು ಸಹೋದರರು ಒಂದೇ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ದ್ರೌಪದಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ತಮಿಳು ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಪ್ರಿಯಾ ಗೋಯೆಂಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸೀರಿಸ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ರಕ್ತ.. ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರರು ಭೂಮಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನಿಗೂ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಅವರು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆತ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ದಿನ ಮನೆಯ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಿರುವುಗಳು
ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಿರುವುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮೈದುನನನ್ನೂ ಐದನೇ ಪತಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾಳಾ? ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
OTTಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?
2019ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಪಾಂಚಾಲಿ’ ಸೀರಿಸ್ ಸದ್ಯ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇ OTT ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ತಮಿಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಸೀರಿಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ಗೆ IMDbಯಲ್ಲಿ 8.7 ರೇಟಿಂಗ್ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ತಿರುವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
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