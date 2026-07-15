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ಸಂಸಾರ ನೌಕೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ ಮೂವರ ಬದುಕು: ಮದುವೆಯಾದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಯುವತಿಯರು 'ದಿ ಎಂಡ್'!

ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂವರು ನವವಿವಾಹಿತ ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್‌ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೀತಿ, ಒತ್ತಾಯದ ಮದುವೆ, ಮತ್ತು ಗುಟ್ಟು ಮದುವೆಯಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ದುರಂತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

Author : Suvarna News
Published : Jul 15 2026, 11:07 PM IST
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ವಿವಾಹವೆಂಬುದು ನೂರು ಜನ್ಮದ ಅನುಬಂಧ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಬಾಳಿನ ಸಾವಿರಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಆ ಮೂವರು ಯುವತಿಯರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಯಣ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಹಾಡಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ಇನ್ಸ್‌ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ:

ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 24 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇನ್ಸ್‌ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಯುವಕನನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಳು. ಹೆತ್ತವರು "ಆತ ನಿನಗೆ ಬೇಡ" ಎಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದೆ, ಹಠ ಹಿಡಿದು ಅವನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಟಕವಾಡಿದವನ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮನನೊಂದ ಆಕೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು (Message) ರವಾನಿಸಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಮದುವೆ ತಂದ ದುರಂತ:

ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೆತ್ತವರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಸೋದರಮಾವನನ್ನೇ ವರಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮಿಲನವಾಗದ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನದ ಕಿಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ದುರಂತವೆಂದರೆ, ಪತ್ನಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದ ಆಕೆಯ ಪತಿಯೂ ಸಹ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಮನೆಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಮಾಡಿದ ಮದುವೆ ಬಲಿಯಾಯಿತು:

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವತಿ, ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಳು. ಪತಿಯ ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆ ಪಿಜಿಯಲ್ಲೇ ವಾಸವಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಏನಾಯಿತೋ ಏನೋ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಈ ಮೂರು ಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಮದುವೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಈ ದುರಂತಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಣಿಕ ಭಾವೋದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

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