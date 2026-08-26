ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಕೇವಲ 23 ODIಗಳಲ್ಲಿ 50 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಅವರು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ 7 ಡಕ್ಗಳಿಂದ ‘ಬಾಂಬೆ ಡಕ್’ ಎಂದೂ ಕರೆಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ, ಅಡಿಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು.
ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್: ದಾಖಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಕಥೆಯೂ ಅಂತಹದ್ದೇ. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಹಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ದಾಖಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ವೈಫಲ್ಯಗಳೂ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು.
23 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50 ODI ವಿಕೆಟ್!
1998ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಗರ್ಕರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಆಡಂ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಆದರು.
ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ 23 ODI ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರೂ, ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ಇನ್ನೂ ಈ ವೇಗದಲ್ಲಿ 50 ODI ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿಲ್ಲ.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ!
ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಬೌಲರ್ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಅಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರ. 2000ರಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ODI ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. 2002ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 95 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶತಕದ ಅಂಚಿನಲ್ಲೇ ನಿಂತರು.
ಆದರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ 2002ರ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. 109 ರನ್ಗಳ ಅಜೇಯ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅಗರ್ಕರ್, ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೌರವ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ದಾಖಲಿಸಿದರು.
‘ಬಾಂಬೆ ಡಕ್’ನ ಕಹಿ ನೆನಪು
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ ಏಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚಿತ ವೈಫಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ‘ಬಾಂಬೆ ಡಕ್’ ಎಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಅಡಿಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್
2003ರ ಅಡಿಲೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗರ್ಕರ್ 41 ರನ್ ನೀಡಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು 196ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು.
ಆಟಗಾರನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನವರೆಗೆ
ಅಗರ್ಕರ್ 191 ODIಗಳಲ್ಲಿ 288 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. 2006ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ T20I ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಅವರು 2007ರ ಚೊಚ್ಚಲ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು.
ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಠಿಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಹೆಗಲೇರಿತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಗರ್ಕರ್, ಈಗ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲೆ, ವೈಫಲ್ಯ, ಪುನರಾಗಮನ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಾರನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ—ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಪಯಣ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.