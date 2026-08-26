ಭಾರತ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಸಿತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಜಗಳ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಐಸಿಸಿ ವಿಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ದಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಯುವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮೂಡಿಸಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯದ ರೋಚಕತೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಡವಳಿಕೆಯೊಂದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಈಗ ವಿವಾದದ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌಲರ್ ಅಸಿತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ ನಡುವೆ ನಡೆದ ತೀವ್ರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಹಾಗೂ ಜಗಳ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಐಸಿಸಿ ವಿಧಿಸಿದ ದಂಡ ಎಷ್ಟು ಸರಿ?
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಸಿತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಶುಲ್ಕದ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು (25%) ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ತಲಾ 1 ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಐಸಿಸಿ ನೀಡಿದ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆಟಗಾರರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಿದ್ದಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಕ್ರೋಶ ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರನ ಆಕ್ರೋಶ!
ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಬಲವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾಗೂ ಸದ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಒಬ್ಬರು, ಈ ರೀತಿಯ ಹಗುರ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಆಟಗಾರರ ಅತಿಯಾದ ವರ್ತನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ!
ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಇಂಡಿಯಾ ಎ' ಪರ ಆಡುವಾಗ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೀವು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ನೀವೇ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವರ್ತನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಘನತೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಆಟಗಾರರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ" ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಾಗೂ ಐಸಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗಳ ನೆನಪು!
ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 'ಇಂಡಿಯಾ ಎ' ಪರ ಆಡುವಾಗ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ಆತನನ್ನು ತಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ.
ಹರ್ಷ ಭೋಗ್ಲೆಯಿಂದಲೂ ಅಸಮಾಧಾನ!
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರೂಪಕ ಹರ್ಷ ಭೋಗ್ಲೆ ಕೂಡ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಈ ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಮೈದಾನದ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಸ್ಪೂರ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮೂಡಿಸಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಈಗ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.