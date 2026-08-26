ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ 33 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್, ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಟಂಪ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ. ಹಲವು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳು ಕೇವಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯದೇ, ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಗಳಿಸಿದ ಶತಕಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೀಪಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಶತಕ: ಅಗ್ರ 7ರಲ್ಲಿ ಧೋನಿ
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಮೂರು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖ್ಯಾತ ಆಟಗಾರ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್, ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
1) ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್
33 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಾಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 17 ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ, 16 ಏಕದಿನ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಅಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡಿದ್ದರು.
2) ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ 31 ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರು, ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ 23, ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
3) ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ಖ್ಯಾತ ಆಟಗಾರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 30 ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು, ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 23 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ.
4) ಶಾಯ್ ಹೋಪ್
21 ಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಟಗಾರ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 19 ಏಕದಿನ, ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒದು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
5) ಎಬಿಡಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ 17 ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಮಲ್ಲಿ ಏಳು ಶತಕ, ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ 10 ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
6) ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ 16 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದು, ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 6 ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ಶತಕಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
7) ಫ್ಲವರ್
ಜಿಂಬಾಬ್ಬೆ ತಂಡದ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ 16 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ, ನಾಲ್ಕು ಏಕದಿನ ಶತಕಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.