‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಕುರಿತು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಮಾತು: ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ, ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತೆ ಲಾಬಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟ.
‘ದಿಯಾ’ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈವರೆಗಿನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸತೊಡಗಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೃಥ್ವಿ ಆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು. ‘ದಿಯಾ’ದ ನೆರಳು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.
ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಲೆಗಸಿ ಇದೆ. ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ವಾರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸಹನಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾಯ್ನಾಡು ತೊರೆದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
‘ದಿಯಾ’ ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ?
‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಮೂಲಕ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ‘ದಿಯಾ’ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ‘ದಿಯಾ’ ನಂತರ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ‘ಡಿಯಾ’ವನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಛಾಯೆ ಬೀರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆಯೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಥೀಮ್ ಇದೆ.
ಇದು ‘ದಿಯಾ’ ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತರಬಹುದೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ನಲ್ಲಿ ಆ ಆಳವಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪೃಥ್ವಿ.
ಕೆಲವು ಸಮಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರನ್ನು ಆ ಜಾನರ್ನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ.
ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಟನಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
‘ದಿಯಾ’ ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಗದ ಕಥೆಯೇ?
‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ‘ದಿಯಾ’ದಂತೆಯೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿರುವು, ಅದರಲ್ಲೂ ತ್ಯಾಗದ ಅಂಶವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಆ ತ್ಯಾಗ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೆ. ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪೃಥ್ವಿ.
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದವರ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ
‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾಯ್ನಾಡು ತೊರೆದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೂ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳಿಗೂ ಸಾಮ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆ. ಶಾನ್ವಿ, ನಿರೂಪ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಜಾಗವಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಂದು ವರ್ಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು.
ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎನ್ಆರ್ಐ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಜನರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆ-ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ಯಾಗವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೂ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೋರಾಟವಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಏಕಾಂತವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಧಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೃಥ್ವಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ!
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಬಹುತೇಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನೋಡಿದ್ದ ಪೃಥ್ವಿ, ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಎದುರಾಗಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಎಂದು ಟೈಟಲ್ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಟೈಟಲ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ’ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ವರದಾನ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೆ.
ಅದು ಒಂದು ಲೆಗಸಿ ಹೊಂದಿರುವ, ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ. ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೌದು. ಇಂದಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಒಂದು ಭಾವನೆ. ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ’ ಹಲವು ನೆನಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಅನುಭವ!
ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವ ಎಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಯಾಚುರೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಶಾಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅವರಲ್ಲಿದೆ.
ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣದಂತಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವರು ‘ಗುಡ್’ ಎಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಪೃಥ್ವಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವೇ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದಲೂ ಒಂದೊಂದು ಪಾಠ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪೃಥ್ವಿ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕ.
ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ನಟ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿರೂಪ್ ಮತ್ತು ಶಾನ್ವಿ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪೃಥ್ವಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟರ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಟನೆ ಎಂದರೆ ಕೊಡು-ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿರೂಪ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದೇ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದವರು. ಆದರೆ ನಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ. ನಾವು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದೆವು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದೆವು. ಶಾನ್ವಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುವುದು ನನಗೆ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವೂ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
‘ಪ್ರೀತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಜನರು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ’
ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಕಾಲ ಬದಲಾದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪ್ರೀತಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದದ್ದು. ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಟ್ರೆಂಡ್ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾರದೋ ಒಂದು ಬದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ‘ದಿಯಾ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪೃಥ್ವಿ.
‘ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತೆ ಲಾಬಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’
‘ದಿಯಾ’ದಿಂದ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಪೃಥ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವುದು ಅದೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಹಿಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪೃಥ್ವಿ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ತಲೆಗೆ ಗನ್ ಇಟ್ಟು ‘ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಕಲೆಯಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದೇ ಇದರಿಂದ ಜನರನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತೆ ನೀವು ಲಾಬಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಅದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಮೂಲಕ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆಮಾರಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪೃಥ್ವಿ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ’ದ ವೈಬ್ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಥೆ ಮಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.