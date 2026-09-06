ನಟಿ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ತಮ್ಮ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣ, ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಚಿತ್ರದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಶಕ ಕಳೆದಿದೆ ನಟಿ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳೂ ಬದಲಾಗಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಾನ್ವಿ. ‘ಚಂದ್ರಲೇಖಾ’ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದ ಅವರು ಬಳಿಕ ‘ಮಾಸ್ಟರ್ಪೀಸ್’, ‘ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣವನ್ನು Cinema Express ಜೊತೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿರುವ ಶಾನ್ವಿ, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಮೌಲ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
‘ನಾನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ’
ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅದೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಾನ್ವಿ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಉತ್ಸಾಹ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಕೇವಲ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರಲು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡಿತು.
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸದಾ ಸರ್ವೈವಲ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬಂತು. ನನ್ನ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿತು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನಂತರ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾದಿಗೆ ಬಂದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ, ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾನ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುವುದು ಮುಖ್ಯ’
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ ಶಾನ್ವಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ ಗೋಚರತೆಯ ಹಿಂದೆ ಓಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ.
ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜನರು ಹೇಳುವಂತೆ ‘Out of sight, out of mind’ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಅಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಹೀರೋ ಆಗಲಿ, ನಾನು ನಟಿಯಾಗಿ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ’
‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಕೆಲಸವೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ಶಾನ್ವಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳೇ ಹೀರೋ ಆಗಿರಲಿ. ನಾನು ಕೇವಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೆಟ್ ಇದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಶಾನ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಬೇಕು’
‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ರಲ್ಲಿ ಶಾನ್ವಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಲವ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳವೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನಾನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯವೇ ಇದು. ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರದೇ ಇದ್ದರೂ, ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಬಯಕೆ. ಶೇ.90ರಷ್ಟು ನಾಯಕಿಯರು ಇಂಥ ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕು ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನನ್ನದೇ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಶಾನ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳೆಯ ಕಥೆ’
ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಹಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಯಣವನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಶಾನ್ವಿ ಮಾತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಬ್ಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ? ಖಂಡಿತ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ’
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ನೋಟ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಾನ್ವಿ. ಮಹಿಳಾ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಮೊಡವೆ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇರ್ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಿರೂಪ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಕಂಬಗಳು’
ಸಹನಟರಾದ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಕೆಲಸವೂ ಸಿನಿಮಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶಾನ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಹನಟರು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಕಂಬಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಟ್ನ ನಂತರ ನಾವು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಂದವು. ನಮ್ಮ ಈ ಸಹಕಾರ ತೆರೆಮೇಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
‘ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನುಗ್ಗಿಸದೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ’
ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾನ್ವಿ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆತುರಪಡಿಸದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ತರುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅವರು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆತುರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಾನ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಇದು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ’
‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಶಾನ್ವಿ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರದು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಸಿನಿಮಾವೇ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವಿಗೆ ಶಾನ್ವಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಈ ಹೊಸ ಹಂತದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ಬಳಿಕ ನೋಡಬೇಕಿದೆ.