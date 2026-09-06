ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಸು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಇದೀಗ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮುಧೋಳ್’, ‘ಚೀತಾ’ ಹಾಗೂ ‘NH66’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರದ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಶ್ರುತಿಗೆ ಇದೀಗ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತೂಕವಿದೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಹೊಸ ಹಂತದ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ, ಎನ್ಸೆಂಬಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಖುಷಿ, ಚಿತ್ರಗಳ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾವು ನಂಬಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳು ನನ್ನತ್ತ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು’
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ-ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು.
ಆದರೆ ಆ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೂಕವಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸವಾಲಿಗೆ ಒಡ್ಡುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂಥ ವಿಭಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ನನ್ನತ್ತ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ‘ವಾವ್, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದುಕೊಂಡು ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶ್ರುತಿ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಮುಧೋಳ್’ ಒಂದು ಎನ್ಸೆಂಬಲ್ ಸಿನಿಮಾ. ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಇರುವ ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಂಬಾ ಮಾತುಕತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶ್ರುತಿ.
‘ಮನರಂಜನೆಯಾಚೆ ಕಲೆಗಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಅಪಾರ’
ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಬರಹಗಾರರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು, ಪುರುಷರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದೇ ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಚಾರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಜುಗರಪಡಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಲೆಗೆ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಟ-ನಟಿಯರಾದ ನಾವು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮನರಂಜನೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
‘ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದೂಷಿಸುತ್ತಾ ಕೂರಬಹುದು; ಇಲ್ಲವೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬಹುದು’
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗದಿರುವ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದಾಗ, ಶ್ರುತಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇದೆ. ಇದು ಮೊದಲು ಕೋಳಿ ಬಂದಿತೋ, ಮೊಟ್ಟೆ ಬಂದಿತೋ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶ್ರುತಿ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೂ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದೂಷಿಸುತ್ತಾ ಕೂರಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿರುವ, ಉತ್ತಮ ಬರಹ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
‘ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ಕೆಲಸವಲ್ಲ; ಅದರ ಹಿಂದೆ ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ’
ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರವಿದೆ ಎಂದರೆ, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಅಪಾರ ಪರಿಶ್ರಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶ್ರುತಿ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಮನರಂಜನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಜನರ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಸುಲಭ.
ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲ; ಅದು ರಿಸ್ಕ್, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.