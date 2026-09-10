‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಟ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾತು: ‘ರಂಗಿತರಂಗ’ದ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳವರೆಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ.
ನಟ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು ಸಹೋದರ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದ ಆಸಕ್ತಿ. ‘ರಂಗಿತರಂಗ’ ಸಿನಿಮಾ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ, ಅವರ ಕನಸು ಸರಳವಾಗಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕು.
ಅನೂಪ್ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಡಂ ಟುಸ್ಸಾಡ್ಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅನೂಪ್ಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಅನೂಪ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಕಂಡ ಕನಸು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಿರೂಪ್ ತಮ್ಮ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಅನೂಪ್ ಮತ್ತು ನಿರೂಪ್ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನೂಪ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಿರೂಪ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿರೂಪ್.
‘ರಂಗಿತರಂಗ’ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಏನಾಗಿತ್ತು?
‘ರಂಗಿತರಂಗ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕನಸು ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳೂ ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ನಾವು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚಾದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೂ ಸಾಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೂಡ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ನಿರೂಪ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ‘ರಂಗಿತರಂಗ’ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಬಳಿಕ ನಿರೂಪ್ ಅವರು ಅನೂಪ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಜರಥ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ‘ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ’ ಮೂಲಕವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
10 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ಸಿನಿಮಾಗಳು!
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಐದು. ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಐಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಕಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇವಲ ಐದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.
‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಿರೂಪ್ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’. ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಿರೂಪ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು.
ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಏನಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸಿತು.
‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ’ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರೂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರಿದ ಕಥೆಯಲ್ಲ!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಿರೂಪ್, ಇದು 1997ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ’ ಚಿತ್ರದ ನೇರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ‘ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್’.
1990ರ ದಶಕದ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ’ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ‘ಐ ಲವ್ ಯೂ’ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿರೂಪ್.
ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪ್
‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪ್ ‘ನಿನಾದ್’ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ನಿರೂಪ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವವಂತೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನಟನಾಗಿ ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿರದಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ನನಗೆ ಮೊದಲ ಅನುಭವ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಜನರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತನಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಂದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೂಪ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಾನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅನಲಾಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿ’
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರೇಮದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿರೂಪ್ ನಗುತ್ತಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅನಲಾಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನವನು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರೂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ತಯಾರಿ ಬೇಕು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮಗೆ ಪರಿಚಿತನಂತೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ
ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿರೂಪ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಟನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿರೂಪ್. ಚಿತ್ರದ ಸಹನಟರಾದ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೆವು. ಈಗ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಶಾನ್ವಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆ ಎಂದರೆ ಕೊಡು-ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಅಭಿನಯ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಾಗ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೂಪ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ’
‘ರಂಗಿತರಂಗ’ ಮೂಲಕ ಸಹೋದರ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾರಣ, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೂಪ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅನೂಪ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅನೂಪ್ ಕೂಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ ನಂತರವೇ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ನಾನು ‘ರಂಗಿತರಂಗ’ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅನೂಪ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವಿದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಟನಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿರೂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದೇ?
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಿರೂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರಿಗಿದೆ. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದಗಳಿವೆ. ‘ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ’ದಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜನರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.
ಇನ್ನು ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ, ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆರೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.