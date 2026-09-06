‘ಬ್ಲಿಂಕ್’ ಮತ್ತು ‘ಜೆರಾಕ್ಸ್’ ಬಳಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು ‘ವಿಡಿಯೋ’ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೌಂಡ್ ಫುಟೇಜ್ ಹಾರರ್ ಜಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 7ರಿಂದ 12 ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೇಫ್ ಗೇಮ್ ಆಡುವುದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ‘ಬ್ಲಿಂಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಗಭೂಷಣ ಅಭಿನಯದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಕಾಮಿಡಿ ‘ಜೆರಾಕ್ಸ್’ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿರುವ ಅವರು, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ‘ವಿಡಿಯೋ’ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ‘ಫೌಂಡ್ ಫುಟೇಜ್’ ಹಾರರ್.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ‘ವಿಡಿಯೋ’ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾನರ್ ‘ಧೀ ಸಿನಿಮಾಸ್’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವೂ ಹೌದು. ಭರತ್ ಸಾಗರ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವಿಲ್ಲದೇ ನೈಜ ವಾತಾವರಣದ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಭಯದ ಅನುಭವ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
‘ಹೊಸದೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲವಿತ್ತು’
ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ Cinema Express ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ‘ಬ್ಲಿಂಕ್’ ನಂತರವೇ ‘ವಿಡಿಯೋ’ ಕಥೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ‘ಜೆರಾಕ್ಸ್’ ಅನ್ನು ಒಟಿಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು.
ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿರುವ ಕಥೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಾವೂ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆ ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ಜನರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಿರಬೇಕು. ಅಪರೂಪದ ಜಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಫೌಂಡ್ ಫುಟೇಜ್’ ಆಯ್ಕೆ ಯಾಕೆ?
ಈ ಹುಡುಕಾಟವೇ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರನ್ನು ‘ಫೌಂಡ್ ಫುಟೇಜ್’ ಮಾದರಿಯ ಹಾರರ್ನತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾದ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮಾದರಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ‘ವಿಡಿಯೋ’ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದರಂತೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರಗಳ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸಹಜವಾದ ಅಭಿನಯ ಹೊರತರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನಟರಿಗೆ ಗೊಂದಲವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ನೈಜ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಒಬ್ಬರ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುವುದು, ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ‘ಟಾರ್ಲೆ ಬಾಯ್ಸ್’ ಆಗಿದ್ದ ಪಾತ್ರಗಳು
ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಬ್ಲಾಗರ್ಗಳಾಗಿದ್ದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರನ್ನು ‘ಟಾರ್ಲೆ ಬಾಯ್ಸ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ತಂಡವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ‘ವಿಡಿಯೋ’ದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮನರಂಜನೆಯ ಅಂಶಗಳಿದ್ದು, ನಂತರ ಕಥೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾರರ್ ಜಾನರ್ಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೊದಲು ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನೇ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ನಿಜ ಜೀವನದ ಅನುಭವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಭಯ
ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹಲವು ಫೌಂಡ್-ಫುಟೇಜ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾರರ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ‘ವಿಡಿಯೋ’ ಸಿನಿಮಾದ ಭಯದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವಾಗಿದೆ.
ನಾನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿತು. ಆ ಜಾಗ ನಮಗೆ ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಭಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು.
ಆ ಜಾಗ ಹೇಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಜನರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವುದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ‘ವಿಡಿಯೋ’ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಆಲೋಚನೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಆಪ್ತಮಿತ್ರ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದವರಲ್ಲದ ಆತ್ಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತತೆಯೇ ಹೇಗೆ ಭಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮೂಡಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಬ್ಲಾಗ್’ ಆಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ‘ವಿಡಿಯೋ’ ಆದ ಕಥೆ
ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ‘ಬ್ಲಾಗ್’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳೂ ಬ್ಲಾಗರ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಜೀವನವೇ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೂ ‘ಬ್ಲಾಗ್’ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ‘ವಿಡಿಯೋ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಸರಳ ಮತ್ತು ನೇರ ಎನಿಸಿತು. ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವರ ಕಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ವಿಡಿಯೋ’ ಸೂಕ್ತ ಎನಿಸಿತು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏಳುರಿಂದ 12 ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶವಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಕಥೆ ಬರೆಯುವಾಗಲೇ ಯಾವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ನೋ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೆನ್’ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
‘ವಿಡಿಯೋ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಕೊರತೆ. ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸುವ BGM ಬದಲು, ನೈಜ ವಾತಾವರಣದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
‘ನೋ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೆನ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗದೇ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಬಳಸಿರುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ‘ವಿಡಿಯೋ’ದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾವ ಭಾವನೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದು BGM ಹೇಳದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಸಣ್ಣದೊಂದು ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯೋಗದ ಜೊತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಶವೂ ಬೇಕಿತ್ತು
ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಉತ್ಸಾಹದ ನಡುವೆಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೂರವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಬ್ಲಿಂಕ್’ ನಂತರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಫೌಂಡ್ ಫುಟೇಜ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಸಹಜವಾಗಿ ನಟಿಸಿದಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಶವೂ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಥಿಯೇಟರ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ‘ವಿಡಿಯೋ’ ಸಿದ್ಧ
‘ವಿಡಿಯೋ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭರತ, ಜೀವನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ತೇಜಸ್ ಎಸ್.ಎಂ., ಪ್ರಿಯಾ ಜೆ. ಆಚಾರ್ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಮೆ ನಾಚಿಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭರತ, ಜೀವನ್ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ ಅವರು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಕಲಾವಿದರು.
ಪ್ರಿಯಾ ಬಳಿಕ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ, ನಟಿ ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ನಾಲ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದು, ಹಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಸಂಜೀವ್ ಜಗದ್ಗಾರ್ ಸಂಕಲನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಕಥೆ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೌಡ್ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳೇ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹಾರರ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದಾಗ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರೀಶೂಟ್ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮರುಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಮರುಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾದ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಗಮನಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿಧಿಗೆ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತಂತೆ.
ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಂತರ ಬರುವ ಹಾರರ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ‘ಬ್ಲಿಂಕ್’, ‘ಜೆರಾಕ್ಸ್’ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾದಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಯದ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ. ಹಾರರ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.