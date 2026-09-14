ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 119 ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮುಗಿದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನೆಪ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.14): ಉದ್ಯಾನನಗರಿಯ ಜನನಿಬಿಡ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ' (BCCC - Bengaluru Central City Corporation) ಸೇರಿದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 119 ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ (Lease) ಅವಧಿಯು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. 'ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಲಿಕೆಯು ಇದುವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರುವ ಕೇವಲ 9 ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ (Renewal) ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ, ನಿಗಮವು ಲೀಸ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮರುನವೀಕರಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರದ್ದೂ (Terminate) ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತೀರಾ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತದ ಹಳೆಯ ದರದಲ್ಲೇ ನಿಗಮದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಯು ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿಯವರ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ಜಾಗ
ಈ 119 ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಲವು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿದ್ದರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಲಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ 30 x 40 ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಸ್ತಿಯೊಂದನ್ನು 1976 ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆಯಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಅವಧಿಯು 2006 ರಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ! ಆದರೂ, 2025 ರಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 1988 ರಿಂದ 1991 ರವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರಿ 25 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ನಿಗಮದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಲೋಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಲಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಜ್ಯದ ನೆಪ ಹೇಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ನಿಗಮದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ (Litigation) ಹೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.'ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಶೀಘ್ರವೇ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು'ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಜಗದೀಶ್ ಜಿ. ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ (Non-litigated) ನೂರಾರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರುಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ತಿಗಳ ಮರುಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (GBA) ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ. ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಂತೆ ಲೀಸ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮರುನವೀಕರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.'ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು (Special Drive) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಗರ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.