ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸೀಮಾತೀತ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇದೀಗ ಎಸ್ಸಿಒ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಘೋಷಣಾಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಖಂಡಿಸುವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಡೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ದಶಕಗಳಿಂದ ಸೀಮಾತೀತ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇದೀಗ ತಾನೇ ಆ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆ (SCO) ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಘೋಷಣಾಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಸೇರಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ನಡೆ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಲು ಕಾರಣವೇ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತವು ಈ ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೀಮಾತೀತ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಎಸ್ಸಿಒ ಘೋಷಣಾಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಆದ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಾಟಕವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ.
ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಯ?
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಸಹಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ನಿರಂತರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಯ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿ ಮಾಡಲು ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಸ್ಸಿಒ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ, ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಗದದ ಮೇಲಾದರೂ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನೈತಿಕ ಗೆಲುವು ಎನ್ನಬಹುದು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವೇ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿದವರು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಲೇಖನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ಇದನ್ನು 'ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಂತ್ರ' ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ಹೊಸ ತಂತ್ರವಾಗಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಡೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣೊರೆಸುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಳೆಯ ತಂತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಸಹಿ ಕೇವಲ ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ತಂತ್ರವೇ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ.