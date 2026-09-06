Garbage Man Salary: ಯಬ್ಬಾ..ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹುಬ್ಬೇರಿಸ್ತೀರಾ!
USA Garbage Collector Salary: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾದರೂ ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆದಾಯವೇ ಬೇರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿನ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರ (Garbage Collectors) ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುತ್ತೀರಾ!
ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರ (Garbage Collectors) ಆದಾಯ
ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರ (Garbage Collectors) ಆದಾಯ
ಅಮೆರಿಕ ಎಂದರೆ ಕನಸುಗಳ ನಾಡು. ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಾರರು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರ (Garbage Collectors) ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಗಂಟೆಗೆ 1,700 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ!
ಗಂಟೆಗೆ 1,700 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ!
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಗಂಟೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓರ್ವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 18 ಡಾಲರ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 1,700 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 3,000 ಡಾಲರ್ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,85,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು! ಅಂದಹಾಗೆ ಸ್ಥಳ, ಅನುಭವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಳ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು.
ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾದರೇನು?
ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾದರೇನು?
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ 'ಕಾಯಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ'. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರಾಗಿರಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರಲಿ, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರಲಿ (Construction Worker) ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿ – ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಸಮಾಜದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ಶಕ್ತಿ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ಶಕ್ತಿ
ಸಮಾಜದ ಸುಗಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮನೋಭಾವವೇ ಅಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಎನ್ನಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾದರೂ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಎರಡೂ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
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