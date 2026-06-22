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Natural Disasters: ಭೂಕಂಪ.. ಜಲ ಪ್ರಳಯ.. ಸರ್ವನಾಶದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಭೂಮಂಡಲ! ವಿನಾಶದ ಮುನ್ಸೂಚನೆನಾ?

Natural Disasters: ಸರ್ವನಾಶದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಭೂಮಂಡಲ.. ಭೂಕಂಪ.. ಜಲ ಪ್ರಳಯ..! ಮಕ್ಕಳ ರೋದನ.. ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರು.. ವಿಲಕ್ಷಣ ರೋಗ ! - ಯುದ್ಧದ ಬೆಂಕಿ.. ಸೂರ್ಯನ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು.. ಮೋಡವೇ ಇಲ್ಲದ ಭಾರತ.

Author : Govindaraj S
Published : Jun 22 2026, 09:54 PM IST
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ಸರ್ವನಾಶದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಭೂಮಂಡಲ.. ಭೂಕಂಪ.. ಜಲ ಪ್ರಳಯ..! ಮಕ್ಕಳ ರೋದನ.. ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರು.. ವಿಲಕ್ಷಣ ರೋಗ ! - ಯುದ್ಧದ ಬೆಂಕಿ.. ಸೂರ್ಯನ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು.. ಮೋಡವೇ ಇಲ್ಲದ ಭಾರತ ! - ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಗದಾಪ್ರಹಾರ.. ಸರ್ವನಾಶ ನಿಶ್ಚಿತ. ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ, ಕಂಟಕ ಖಚಿತ ಸರ್ವನಾಶ ನಿಶ್ಚಿತ. ಜಗತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡದಿಂದ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋವಾಗಲೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಾರದ ಅನಾಹುತಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಡೆದುಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗದಾಪ್ರಹಾರಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲಾಗ್ತಿದೆ.

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ಭೂಕಂಪಗಳು, ಜಲಪ್ರಳಯ, ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ವನಾಶವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹವೇ. ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ.. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ರುದ್ರನರ್ತನವು ಒಂದು.. ಬೀಕರ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ವಾರಾನುಗಟ್ಟಲೇ ಉರಿಯಿತು. ಆ ರೌರವತೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಬೀಕರ ಬರಗಾಲದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೋಡಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಬರಗಾಲ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಲಿದೆಯೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪಗಳು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೆ ಇದೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗದಾಪ್ರಹಾರಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಏನು ? ಮುಂದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ.

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