ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನದ ರಕ್ತ ಚರಿತ್ರೆ! ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಮರಳಿನಡಿ ಸೇರಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳುವ ಮಹಾಶಕ್ತಿ
ಕೋಟ್ಯಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಜೀವಿಗಳು ಇಂದು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 'ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ'ವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ವಿಧಾನ, ರಿಫೈನರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಿಂದಿರುವ ಯುದ್ಧಗಳ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಮರಳಿನಡಿ ಸೇರಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳುವ ಮಹಾಶಕ್ತಿ..! ಸತ್ತ ಜೀವಿಗಳು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ತೈಲವಾಗಿದ್ದೇ ರೋಚಕ..! ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್..? ಒಂದು ಹನಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಹಿಂದಿದೆ ಯುದ್ಧಗಳ ಇತಿಹಾಸ..! ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ಸುವರ್ಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನದ ರಕ್ತಚರಿತ್ರೆ
