ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಪದೇಪದೇ ಅನಿಯಮಿತವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಡವೆ, ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ತ್ವಚೆ ಅಥವಾ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇವು PCOSಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ಯಾ?
ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಡವೆ, ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ತ್ವಚೆ ಅಥವಾ ಕೂದಲು ಉದುರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು PCOSಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ PCOS ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಅನಿಯಮಿತವಾಗುವುದು
PCOS ಇದ್ದಾಗ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಬಾರದಿರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯದಿರುವುದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಲು PCOS ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಒತ್ತಡ, ತೂಕದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆ, ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ನಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನಿಯಮಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
PCOSಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣ
PCOSನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ತ್ವಚೆ ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಮುಖ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವುದೂ PCOSಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವತಃ PCOS ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
PCOS ಪತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ವೈದ್ಯರು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ PCOS ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ನಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಿಯಮಿತ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ವೈದ್ಯರು PCOS ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ತೂಕವೂ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು
PCOS ಇರುವ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯೂ PCOSಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ.
ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತೂಕ, ಮೊಡವೆ ಅಥವಾ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.