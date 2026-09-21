ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಾಬಿಗಿಂತ ಇಂತಹ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಡಾಬು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಡಾಬುಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಿನ್ನದ ಡಾಬು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪೂರ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಲುಕ್ ಬೇಡ ಎನ್ನುವವರು ಇಂತಹ ಹರಳುಗಳಿರುವ (Stones) ಡಾಬು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಗಳಿಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಡಾಬು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳಿರುವ (Gold beads) ಈ ಡಾಬು ಕೂಡ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳ ಡಾಬು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಚಾಕಲೇಟ್, ಹೂ ಬಿಡಿ; ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ!
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