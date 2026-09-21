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ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಡಾಬು ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು!

fashion Sep 21 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Vikasam
Kannada

ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಡಾಬು

ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಾಬಿಗಿಂತ ಇಂತಹ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಡಾಬು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Vikasam
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ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಡಾಬು

ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಡಾಬುಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Vikasam
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ಚಿನ್ನದ ಡಾಬು

ಈ ಚಿನ್ನದ ಡಾಬು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Vikasam
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ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಡಾಬು

ಪೂರ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಲುಕ್ ಬೇಡ ಎನ್ನುವವರು ಇಂತಹ ಹರಳುಗಳಿರುವ (Stones) ಡಾಬು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಗಳಿಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Vikasam
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ಚೈನ್ ಡಾಬು

ಇದು ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಡಾಬು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Vikasam
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ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಡಾಬು

ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳಿರುವ (Gold beads) ಈ ಡಾಬು ಕೂಡ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Vikasam
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ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್

ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳ ಡಾಬು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Vikasam

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