ಇಂದಿನ ಜಾತಕ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2026: ಸೋಮವಾರವು ಹೊಸ ವಾರದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿನವಾಗಿರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಅನೇಕ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೃದು ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮಾತು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು, ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರಬಹುದು. ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ವಾಸಿಸುವವರು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಳೆಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯವೊಂದು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇಂದು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯು ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಸೆ ಈಡೇರುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಮನೆ, ನಿವೇಶನ, ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಸ್ತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸದೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಯು ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದು ಕೆಲವು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ:
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನವೀನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶದ ಸುದ್ದಿಯೂ ಬರಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಈ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಿರಿ.
ಮಕರ:
ಇಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸುವಿರಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಭೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ:
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಮನ್ನಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಜೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ:
ಇಂದು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮತೋಲನ ತರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.