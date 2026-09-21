ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಈ 7 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ!
ಮೂಳೆಗಳ ಒಳಗಿರುವ ಮಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ (ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ) ಶುರುವಾಗಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಗೆ ಹರಡುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು, ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳ (ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಗೆ ಹರಡುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು. ಡಿಎನ್ಎ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ (ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್), ಲಿಂಫೋಮಾ (ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಮತ್ತು ಮೈಲೋಮಾ (ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಜೀವಕೋಶಗಳು) ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ, ಲಿಂಫೋಮಾ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಲೋಮಾದಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ರಕ್ತ, ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆ ಅಥವಾ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತೆಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಬೇಗನೆ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುರ್ಗಾಂವ್ನ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೆಮಟಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಾ. ರಾಹುಲ್ ಭಾರ್ಗವ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಂತೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಪರೀತ ಆಯಾಸ, ಸುಸ್ತು, ಸಣ್ಣ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವುದು ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುವುದು ರೋಗ ಪತ್ತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಡದ ಜ್ವರ, ತೂಕ ಇಳಿಯುವುದು, ರಾತ್ರಿ ಬೆವರುವುದು ಅಥವಾ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಊತವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟಿಬಿ, ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ವಿಪರೀತ ಬೆವರುವುದು ಕೂಡ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಜ್ವರ ಬರುವುದು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬೆವರುವುದು ಹಾಡ್ಜ್ಕಿನ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಹಾಡ್ಜ್ಕಿನ್ ಲಿಂಫೋಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾದಲ್ಲೂ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ನೋವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಊತ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕಂಕುಳು ಅಥವಾ ತೊಡೆಯ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ನಂತಹ, ನೋವಿಲ್ಲದ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ. ಇದು ಲಿಂಫೋಮಾದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದೇನೇ ಇರಲಿ.. ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದರೆ ತಡಮಾಡದೇ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.. ಬೇಗ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡರೆ ಬೇಗ ಹುಶಾರಾಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು!
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